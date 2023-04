S’émerveiller de savoir-faire exceptionnels Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source Catégories d’Évènement: Aveyron

Salles-la-Source

S’émerveiller de savoir-faire exceptionnels Musée des arts et métiers traditionnels, 13 mai 2023, Salles-la-Source. S’émerveiller de savoir-faire exceptionnels Samedi 13 mai, 14h00 Musée des arts et métiers traditionnels – Démonstrations de taille d’un cadran solaire en pierre avec Yves SAGET, compagnon, meilleur ouvrier de France, association « Art et savoir-faire (Quins)

– Démonstrations du métier d’horloger avec Frédéric Decroix (St-Rome-de-Tarn)

– Démonstrations du métier de mosaïste dans l’univers céleste de Florence Olmi (Cransac) Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie 0565672896 http://musees.aveyron.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©Yves Saget

