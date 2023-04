Découvrir le musée en s’amusant Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source Catégories d’évènement: Aveyron

Salles-la-Source

Découvrir le musée en s’amusant Musée des arts et métiers traditionnels, 13 mai 2023, Salles-la-Source. Découvrir le musée en s’amusant Samedi 13 mai, 14h00 Musée des arts et métiers traditionnels Parcours « Jeu de la stratosphère » : L’exposition d’un exemplaire original du jeu de la stratosphère, sera votre point de départ d’une aventure-jeu dans le musée. A l’aide de votre smartphone, vous serez guidés d’étoiles en étoiles pour découvrir le musée en s’amusant ! Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie 0565672896 http://musees.aveyron.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©Département de l’Aveyron

