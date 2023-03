Sublimer le quotidien au musée de Salles-la-Source Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source Catégories d’Évènement: Aveyron

Sublimer le quotidien au musée de Salles-la-Source Musée des arts et métiers traditionnels, 1 avril 2023, Salles-la-Source. Sublimer le quotidien au musée de Salles-la-Source 1 et 2 avril Musée des arts et métiers traditionnels Les expositions : Le musée des arts et métiers traditionnels, c’est plus de 5 000 objets qui font la part belle aux métiers d’artisanat d’hier… mais aussi d’aujourd’hui. Des pratiques des siècles derniers, ont perduré des gestes et des savoir-faire dans notre société contemporaine. C’est ce que nous vous proposons de découvrir grâce aux artisans d’art invités spécialement pour le week-end. Le musée s’associe à ses partenaires de la Route Soulages pour cet évènement. C’est l’occasion de visiter le musée sous un angle original : celui de la pratique artistique de Pierre Soulages. Vous pourrez découvrir ce parcours de visite directement sur votre smartphone ou en version papier et vous laisser guider à travers les étages. Les démonstrations d’artisans : Démonstration de tressage d’un panier rond avec ses différentes étapes Laëtitia Tarayre, de L’Âne Rêveur (Bozouls), vous présente le métier de vannier, ses outils, et répond à toutes vos questions ! Démonstration de modelage sur un tour électrique Monique Vives, de Poteries Terres vives (Saint-Côme-d’Olt), vous présente le métier de potier, les outils que l’on peut utiliser et sa technique de travail : la faïence décorée à main levée, avec des dessins gravés ou des motifs au crayon céramique de cuivre noir. Démonstration de tapisserie d’ameublement Marlène, de l’Atelier Marlène Vidal (Pruines), vous présente sa pratique éco-responsable à l’aide de matières naturelles ou recyclables, ses outils et répond à toutes vos interrogations sur ce métier méconnu ! Les ateliers participatifs : Des ateliers courts (15 minutes environ), à la portée de tous pour tester l’agilité de vos mains et deux matières emblématiques de l’artisanat d’art. C’est le 1er avril, alors pourquoi ne pas fabriquer votre petit poisson ?

– En osier avec Laëtitia, vannière, en continu de 14h à 18h

– En argile naturelle avec Jade, médiatrice au musée, en continu de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h Accès sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Musée des arts et métiers traditionnels Rue de la cascade 12330 Salles-la-Source

