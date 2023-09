FRANKENSTEIN, ciné-concert Musée des arts et métiers Paris, 27 octobre 2023, Paris.

FRANKENSTEIN

Ciné-concert

Composition originale de Joachim Latarjet et Julien Reboux

Création musicale et interprétation

Joachim Latarjet guitare, trombone, basse

Julien Reboux synthétiseurs analogique et numériques, table de mixage, objets sonores, voix, larsens.

Son- Simon Denis ou Tom Ménigault

Il est toujours très excitant de créer une musique pour un film, surtout si celle-ci est jouée en live pendant la projection. Un ciné concert est donc ce moment assez unique où un musicien fait entendre et voir ce qu’il a imaginé en regardant un film Un ciné concert est aussi un moment de spectacle.

Grand classique du cinéma, réalisé en 1931 Frankenstein raconte l’histoire d’un être créé par un savant à partir de cadavres. L’être, monstrueux d’apparence et violent par nature, est abandonné par son créateur. « Je vous donne le monstre ». La créature devient vite incontrôlable et sème le chaos et la mort. Mais qui est responsable, le monstre ou celui qui a créé le monstre ?

Joachim Latarjet et Julien Reboux, musiciens multi instrumentistes, ingénieur du son et créateurs sonores accompagnent en live l’étonnante poésie de ce personnage aux gestes lents et aux postures effrayantes. En jouant avec les sons du film, des basses, des guitares électriques, des instruments à vent, des sons électro, ils suivent les aventures de Frankenstein, monstre mélancolique créé à partir d’électricité lui aussi et tente de donner une nouvelle vie à ce grand film.

CARACTÉRISTIQUES

Durée 1h

À partir de 8 ans

Vidéo projection et concert live

Possibilité de présenter le ciné-concert en intérieur et en extérieur

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T19:30:00+02:00

ciné-concert théâtre musical

