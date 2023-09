Au temps des cathédrales – Atelier en famille Musée des Arts et Métiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris Au temps des cathédrales – Atelier en famille Musée des Arts et Métiers Paris, 14 octobre 2023, Paris. Au temps des cathédrales – Atelier en famille 14 et 15 octobre Musée des Arts et Métiers Nombre limité de places disponibles Atelier famille (7-12 ans) Au temps des cathédrales Comment construire une voûte ? Quels étaient les outils utilisés par les tailleurs de pierre ? À travers cette visite, venez percer les secrets des bâtisseurs des cathédrales et autres artisans du Moyen Âge. En atelier, en présence de l’artiste verrier Audrey Chambon, les familles découvrent les outils et techniques du vitrail. Les enfants réalisent un vitrail en papiers colorés. Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 01 53 01 82 00 http://arts-et-metiers.net L’exposition permanente du musée des Arts et Métiers est organisée en sept collections thématiques, elles-mêmes subdivisées en quatre périodes chronologiques (avant 1750, 1750-1850, 1850-1950, après 1950) : Instruments scientifiques, Matériaux, Construction, Communication, Énergie, Mécanique et Transports. Des présentations complémentaires insistent sur des points particuliers : le laboratoire de Lavoisier, le théâtre des automates. Dans l’ancienne église est présentée, entre autres, l’expérience de la rotation de la terre au moyen du pendule de Léon Foucault. Métro : Arts-et-Métiers – Réaumur-Sébastopol / Bus : 39, 20, 38 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00 © musée des Arts et Métiers-Cnam/photo Michèle Favareille Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée des Arts et Métiers Adresse 60 rue Réaumur 75003 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée des Arts et Métiers Paris latitude longitude 48.865523;2.355826

Musée des Arts et Métiers Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/