Visite-atelier : Les outils de l’architecte 14 et 15 octobre Musée des Arts et Métiers Inscription en ligne à l’adresse musee-doc@cnam.fr

Les outils de l’architecte (à partir de 12 ans)

Venez participer à une visite dessinée au Musée des Arts et Métiers en vous mettant à la place de l’architecte ! Chaque participant se verra remettre un bloc de dessin pour dessiner tout au long de la visite. Après une introduction sur l’histoire du lieu et l’imaginaire qu’il convoque, deux professionnels vous guideront à travers les pièces de la collection “Construction” et vous inviteront à mettre en pratique les techniques de représentation et de conception en architecture.

Modalités : une visite le matin à 11h, et une l’après-midi à 15h.

Durée : 1h. Sans pré-requis en dessin.

Rendez-vous à l’accueil du musée 5 min avant l’activité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo J.M Courant