Atelier en famille – Les vélocipèdes Musée des Arts et Métiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier en famille – Les vélocipèdes Musée des Arts et Métiers Paris, 16 septembre 2023, Paris. Atelier en famille – Les vélocipèdes 16 et 17 septembre Musée des Arts et Métiers Sur réservation le jour même à l’accueil (tickets à retirer à partir de 10h) Atelier en famille (7-12 ans) Découverte de nos collections dans le domaine des transports, comme le vélo de Michaux ou encore un tricycle… En atelier, les enfants sont invités à assembler un vélo en carton. Durée : 45 min

Réservation le jour même à l’accueil du musée (tickets à retirer à partir de 10h). Rendez-vous à l’accueil 5 minutes avant l’activité. La présence d’un adulte est obligatoire

Séances : 14h30 et 16h Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 82 00 http://www.arts-et-metiers.net https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers;https://twitter.com/artsetmetiers;http://www.flickr.com/groups/musee_des_arts_et_metiers L’exposition permanente du Musée des arts et métiers est organisée en sept collections thématiques, elles-mêmes subdivisées en quatre périodes chronologiques (avant 1750, 1750-1850, 1850-1950, après 1950) : instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique et transports. Des présentations complémentaires insistent sur des points particuliers : le laboratoire de Lavoisier, le théâtre des automates. Dans l’ancienne église est présentée, entre autres, l’expérience de la rotation de la terre au moyen du pendule de Léon Foucault. Métro : Arts-et-Métiers – Réaumur-Sébastopol Bus : 20, 38, 47 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

