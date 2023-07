Démonstration – Le pendule de Foucault Musée des Arts et Métiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris Démonstration – Le pendule de Foucault Musée des Arts et Métiers Paris, 16 septembre 2023, Paris. Démonstration – Le pendule de Foucault 16 et 17 septembre Musée des Arts et Métiers Entrée libre La question de la rotation de la Terre n’était toujours pas prouvée scientifiquement à l’aube de la seconde moitié du XIXe siècle. Il faudra toute l’ingéniosité du physicien autodidacte Léon Foucault pour concevoir un instrument qui, même s’il n’a pas fini de diviser la communauté scientifique, allait apporter la première réponse concrète à une interrogation remontant à la plus haute Antiquité. L’événement était considérable ; il fut décidé d’en faire des démonstrations publiques dans un décor des plus prestigieux. C’est ainsi qu’en 1851, la foule parisienne put affluer au Panthéon pour y voir osciller le fameux pendule de Foucault. C’est cette expérience que nous vous proposons de revivre, sous la voûte, non moins prestigieuse, de l’église Saint-Martin-des-Champs. Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 82 00 http://www.arts-et-metiers.net https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers;https://twitter.com/artsetmetiers;http://www.flickr.com/groups/musee_des_arts_et_metiers L’exposition permanente du Musée des arts et métiers est organisée en sept collections thématiques, elles-mêmes subdivisées en quatre périodes chronologiques (avant 1750, 1750-1850, 1850-1950, après 1950) : instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique et transports. Des présentations complémentaires insistent sur des points particuliers : le laboratoire de Lavoisier, le théâtre des automates. Dans l’ancienne église est présentée, entre autres, l’expérience de la rotation de la terre au moyen du pendule de Léon Foucault. Métro : Arts-et-Métiers – Réaumur-Sébastopol Bus : 20, 38, 47 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00 ©Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo P. Hurlin Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée des Arts et Métiers Adresse 60 rue Réaumur 75003 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée des Arts et Métiers Paris

Musée des Arts et Métiers Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/