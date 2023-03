Visite flash – Les trésors de l’église Musée des arts et métiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Visite flash – Les trésors de l’église Musée des arts et métiers, 13 mai 2023, Paris. Visite flash – Les trésors de l’église Samedi 13 mai, 20h30, 21h30 Musée des arts et métiers L’emblématique église Saint-Martin-des-Champs regorge de nombreux trésors techniques.

Laissez-vous surprendre par cette visite flash mystère, proposée au gré des coups de cœur du médiateur du musée. Horaires : à 20h30 et à 21h30

Durée : 15 minutes

Sans réservation Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris Paris 75003 Paris Île-de-France 01 53 01 82 00 http://www.arts-et-metiers.net Le Musée des arts et métiers est installé dans les bâtiments de l’ancien prieuré royal de Saint-Martin-des-Champs. Cet ensemble architectural considérable a été affecté au Conservatoire en 1798. Le musée occupe les corps de bâtiments où étaient logés les moines de l’ancienne communauté religieuse ainsi que l’ancienne église prieurale.Tout au long du XIXe s, les collections ne cessent de s’accroître ; des rails sont même installés à l’intérieur des bâtiments (ils y sont encore) pour acheminer les objets lourds jusqu’aux amphithéâtres. Les bâtiments, restaurés, conservent leur intégrité, et leur aménagement, renforcé de matériaux contemporains, offre un remarquable cadre pour présenter les quelque 2 500 pièces, témoins privilégiés du génie de l’esprit humain. Métro : Arts-et-Métiers – Réaumur-Sébastopol (4 ; 3) Bus : 20, 38, 47 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:45:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:45:00+02:00 ©Musée des arts et métiers-Cnam/photo Michèle Favareille

