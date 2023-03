Le lion et le serpent – Visite flash Musée des Arts et Métiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le lion et le serpent – Visite flash Musée des Arts et Métiers, 1 avril 2023, Paris. Le lion et le serpent – Visite flash 1 et 2 avril Musée des Arts et Métiers Le lion et le serpent est une réalisation insolite de René Lambourg, émailleur à Saumur, mélangeant les thèmes de la nature et de l’imaginaire. Datant de la première moitié du XIXe siècle, elle est le fruit de huit années de travail. Observez les détails de cette véritable prouesse technique.

La légende veut que le verrier ait été sollicité en 1811 par Napoléon Ier lui-même pour reproduire en volume un tableau représentant « un lion sous les griffes duquel se tordait un énorme serpent ». Lambourg fait appel à la technique du verre filé : les fils de verre deviennent assez souples pour être travaillés comme une matière textile. Ils sont obtenus par enroulement sur un tambour dont la vitesse peut atteindre cinq mètres par seconde. L’ensemble de la sculpture, des poils du lion aux écailles du serpent, est donc en verre. Cette prouesse technique est remarquée à l’Exposition universelle de Paris en 1855 par le jury et par bon nombre de visiteurs qui croient admirer des animaux naturalisés. Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur Paris 3e Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T16:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:15:00+02:00

2023-04-02T16:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:15:00+02:00 verrerie technique © Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo Philippe Hurlin

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée des Arts et Métiers Adresse 60 rue Réaumur Paris 3e Ville Paris Lieu Ville Musée des Arts et Métiers Paris

Musée des Arts et Métiers Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le lion et le serpent – Visite flash Musée des Arts et Métiers 2023-04-01 was last modified: by Le lion et le serpent – Visite flash Musée des Arts et Métiers Musée des Arts et Métiers 1 avril 2023 Musée des Arts et Métiers Paris Paris

Paris