La vitrine Émile Gallé – Visite flash Musée des Arts et Métiers Paris

La vitrine Émile Gallé – Visite flash Musée des Arts et Métiers, 1 avril 2023, Paris. La vitrine Émile Gallé – Visite flash 1 et 2 avril Musée des Arts et Métiers C’est l’un des joyaux des collections du musée des Arts et Métiers : témoin du foisonnement créatif de la Belle Époque, la vitrine Gallé est le superbe écrin des verreries imaginées au tournant du XXe siècle par les établissements d’Émile Gallé. Venez en découvrir tous les secrets !

Témoin des multiples activités créatives des ateliers Gallé, cette imposante vitrine est une œuvre d’art, qui abrite une collection de verreries et de céramiques. Passionné par la botanique, tirant son inspiration de l’observation de la nature, Émile Gallé renouvelle les arts décoratifs à la fin du XIXe siècle et inscrit l’École de Nancy dans un mouvement international connu en France sous le nom d’Art nouveau. Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur Paris 3e Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T15:15:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T15:15:00+02:00 marqueterie art © Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo Philippe Hurlin

