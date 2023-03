Les automates – Visite flash Musée des Arts et Métiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les automates – Visite flash Musée des Arts et Métiers, 1 avril 2023, Paris. Les automates – Visite flash 1 et 2 avril Musée des Arts et Métiers Découvrez les artisans et les métiers liés au monde des automates : tableaux animés, mais aussi Joueuse de tympanon. Sa réalisation a réclamé la participation de nombreux artisans appartenant à vingt-six corps de métiers différents.

Cet androïde représente une jeune femme vêtue d’une robe « petite Dauphine » jouant d’un tympanon. Un mécanisme d’exception, œuvre de Pierre Kintzing, anime les bras, la tête et le buste de la joueuse, qui soudain prend vie au rythme d’une invisible partition. L’automate, qui frappe réellement les cordes avec de petits marteaux, dispose d’un répertoire de huit airs dont « l’Aria de la bergère », extrait de l’Armide de Gluck, l’un des compositeurs favoris de Marie-Antoinette. Il a probablement été construit en 1784 et livré l’année suivante à la Cour de France. L’automate est entré dans les collections en 1865, où il fut remis en état par l’illusionniste Robert-Houdin. Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur Paris 3e Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

