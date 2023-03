Au temps des cathédrales – Atelier en famille Musée des Arts et Métiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Au temps des cathédrales – Atelier en famille Musée des Arts et Métiers, 1 avril 2023, Paris. Au temps des cathédrales – Atelier en famille 1 et 2 avril Musée des Arts et Métiers Atelier en famille (7-12 ans et leurs parents)

– Comment construire une voûte ?

– Quels étaient les outils utilisés par les tailleurs de pierre ?

À travers cette visite, venez percer les secrets des bâtisseurs des cathédrales et des artisans du Moyen Âge.

En atelier, en présence de l’artiste verrier Audrey Chambon, les familles découvrent les outils et les techniques du vitrail. Les enfants réalisent un vitrail en papiers colorés.

Sur inscription : https://www.arts-et-metiers.net/musee/journees-europeennes-des-metiers-dart-2023 Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur Paris 3e Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.arts-et-metiers.net/ »}] [{« link »: « https://www.arts-et-metiers.net/musee/journees-europeennes-des-metiers-dart-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 architecture vitrail © Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo Michèle Favareille

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée des Arts et Métiers Adresse 60 rue Réaumur Paris 3e Ville Paris Lieu Ville Musée des Arts et Métiers Paris

Musée des Arts et Métiers Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Au temps des cathédrales – Atelier en famille Musée des Arts et Métiers 2023-04-01 was last modified: by Au temps des cathédrales – Atelier en famille Musée des Arts et Métiers Musée des Arts et Métiers 1 avril 2023 Musée des Arts et Métiers Paris Paris

Paris