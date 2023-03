Les fabricateurs – Atelier collaboratif Musée des Arts et Métiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les fabricateurs – Atelier collaboratif Musée des Arts et Métiers, 1 avril 2023, Paris. Les fabricateurs – Atelier collaboratif 1 et 2 avril Musée des Arts et Métiers Atelier pour toutes et tous, à partir de 7 ans

Envie de découvrir de nouveaux savoir-faire ?

Le musée des Arts et Métiers vous invite à rejoindre Les fabricateurs : des ateliers collaboratifs conçus par des artistes, artisans et scientifiques, où le public peut participer à la création d’une œuvre collective. Sans réservation, activité en continu samedi 1er et dimanche 2 avril, de 13h30 à 16h30.

Rendez-vous dans les collections Matériaux, au 1er étage du musée. Vous y passerez le temps que vous voudrez. Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur Paris 3e Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T13:30:00+02:00 – 2023-04-01T16:30:00+02:00

2023-04-02T13:30:00+02:00 – 2023-04-02T16:30:00+02:00 DIY savoir-faire ©Musée des Arts et Métiers-Cnam

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée des Arts et Métiers Adresse 60 rue Réaumur Paris 3e Ville Paris Lieu Ville Musée des Arts et Métiers Paris

Musée des Arts et Métiers Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les fabricateurs – Atelier collaboratif Musée des Arts et Métiers 2023-04-01 was last modified: by Les fabricateurs – Atelier collaboratif Musée des Arts et Métiers Musée des Arts et Métiers 1 avril 2023 Musée des Arts et Métiers Paris Paris

Paris