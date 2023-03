Le Pendule de Foucault – Visite flash Musée des Arts et Métiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le Pendule de Foucault – Visite flash Musée des Arts et Métiers, 1 avril 2023, Paris. Le Pendule de Foucault – Visite flash 1 et 2 avril Musée des Arts et Métiers Découvrez cette expérience mythique, réalisée pour la première fois par Léon Foucault en 1851, qui oscille entre science et émerveillement.

C’est en 1851 que le physicien français Léon Foucault utilise, pour la première fois, un pendule pour mettre en évidence la rotation de la Terre sur son axe. Le dispositif est constitué d’une lourde sphère de plomb recouverte d’une coquille de laiton, reliée au plafond par un long filin.

Une fois lancé, il évolue, grâce à l’élan donné, dans un mouvement de va-et-vient. Un style placé sous la sphère effleure un lit de sable, inscrivant la trace de son passage. Après quelques minutes, on constate un décalage des traces sur le sable, mais la trajectoire du pendule n’a pas varié : on peut donc en conclure que la Terre tourne sur elle-même. Foucault réalise l’expérience dans la cave de sa maison puis la présente au Panthéon. Une seconde boule, en fer, est utilisée au Palais de l’industrie lors de l’Exposition universelle de 1855. Les deux sphères sont conservées aux Arts et Métiers depuis 1869. Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur Paris 3e Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

