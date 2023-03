Courts-métrages « De la matière à l’œuvre, Maîtres d’art à élèves » Musée des Arts et Métiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Courts-métrages « De la matière à l’œuvre, Maîtres d’art à élèves » Musée des Arts et Métiers, 1 avril 2023, Paris. Courts-métrages « De la matière à l’œuvre, Maîtres d’art à élèves » 1 et 2 avril Musée des Arts et Métiers Le film documentaire « De la matière à l’œuvre, Maîtres d’art à Élèves », composé de plusieurs courts-métrages réalisés par Florian Debu, vous permettra de découvrir l’univers esthétique et technique de plusieurs métiers d’art (bronzier d’art, sculpture ornementale, art du feutre, de la laque, dinanderie et design, création d’éventails, conservation et restauration de livres et d’arts graphiques…).

Projection en continu tout au long du week-end, de 10h à 18h, dans l’atelier Communication, au 1er étage du musée. Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur Paris 3e Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 ©Association des Ateliers des Maîtres d’Art et leurs élèves

