Le métier à tisser de Vaucanson – Visite flash Musée des Arts et Métiers, 1 avril 2023, Paris. Le métier à tisser de Vaucanson – Visite flash 1 et 2 avril Musée des Arts et Métiers Au XVIIIe siècle, un mécanicien de génie nommé Jacques de Vaucanson invente le premier métier à tisser automatique. Cette pièce unique au monde, considérée comme l’un des ancêtres de l’informatique, permet d’aborder le savoir-faire artisanal du tisserand. Il ourdit, enfile, empeigne, entrecroise les fils afin de créer des tissus de toutes matières et tous motifs.

Le mécanicien français Jacques Vaucanson, célèbre pour ses prestigieux automates, est nommé inspecteur général des manufactures de soie en 1741. Quelques années plus tard, il perfectionne les métiers à cartes perforées de Basile Bouchon et Jean-Baptiste Falcon, encore tributaires de l’intervention humaine.

L'originalité du projet de Vaucanson réside dans l'automatisation complète du travail grâce à une reproduction du geste des tireurs de lacs et du tisseur par l'animation des outils de tissage.

