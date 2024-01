Formation des relais du champ social dans l’exposition permanente Musée des arts et métiers – CNAM Paris, mercredi 7 février 2024.

Formation des relais du champ social dans l’exposition permanente Formation gratuite, dans l’exposition permanente. Destinée aux acteurs du champ social, afin de préparer sa venue en toute autonomie avec un groupe 7 février – 26 juin, les mercredis Musée des arts et métiers – CNAM Entrée gratuite, inscription obligatoire par mail, attestation sur l’honneur à remplir

Début : 2024-02-07T10:00:00+01:00 – 2024-02-07T12:30:00+01:00

Fin : 2024-06-26T10:00:00+02:00 – 2024-06-26T12:30:00+02:00

Le musée des Arts et Métiers peut être considéré comme l’un des plus anciens musées techniques et industriels au monde dont l’histoire est intimement liée à celle du Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam). Depuis 1794, les collections témoignent de l’évolution des savoirs et des progrès scientifiques et techniques.

Cette formation propose un parcours adapté, en autonomie pour les publics du champ social et leurs accompagnateurs, axé principalement sur la collection des transports et sur la collection communication du musée. La visite commentée traite des inventions du quotidien (téléphone, vélo, bus) et des inventions de l’ordre du merveilleux (lion et serpent en verre, avion chauve-souris).

La formation des relais du champ social permet de se familiariser avec le musée, de rencontrer la correspondante des publics du champ social, d’approfondir ses connaissances par une visite découverte des collections, de connaître l’offre culturelle, de mettre à disposition des ressources.

Musée des arts et métiers – CNAM 60 Rue Réaumur, 75003 Paris

