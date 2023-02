Objections Musée des Arts décoratifs, 1 avril 2023, Strasbourg.

Parcours s’inscrivant au sein des Grands appartements et des communs du Palais Rohan. Sous le titre « Objections », les étudiantes et étudiants des ateliers Céramique, Verre, Bois, Métal, Bijou et Livre de la HEAR font revivre le lien unissant dès l’origine le musée et l’école des arts décoratifs. De réactions en créations, ils invitent le public à une (re)découverte sensible, personnelle et parfois ludique du palais, de ses décors et de ses collections.

Les étudiants du dispositif de médiation « Musées pour tous?! » seront également présents pour accompagner les visiteurs lors cette (re)découverte.

Musée des Arts décoratifs 2, place du château – 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00