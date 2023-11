Iris van Herpen. Sculpting the Senses Musée des Arts Décoratifs Paris Catégorie d’Évènement: Paris Iris van Herpen. Sculpting the Senses Musée des Arts Décoratifs Paris, 13 décembre 2023, Paris. Iris van Herpen. Sculpting the Senses Mercredi 13 décembre, 14h00 Musée des Arts Décoratifs Entrée libre, sur inscription et présentation du justificatif professionnel hommage à la créatrice de mode néerlandaise Iris van Herpen, aujourd’hui reconnue comme l’une des figures les plus avant-gardistes de sa génération. Conçue comme une véritable exploration immersive et sensorielle dans l’univers de la créatrice, cette rétrospective, fusionnant mode, art contemporain, design et science, s’articule autour de huit thématiques qui recensent l’essence même de son travail.

Une conférencière vous propose des axes de lecture et d'appropriation au cours d'une visite guidée d'1h30.

Musée des Arts Décoratifs
111 rue de Rivoli, 75001 Paris
Paris 75001 Paris

