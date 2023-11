La maison pour tous. Une photographie sociale dans les années 80 Musée des Arts Décoratifs Paris, 22 novembre 2023, Paris.

La maison pour tous. Une photographie sociale dans les années 80 Mercredi 22 novembre, 14h00 Musée des Arts Décoratifs Entrée libre sur inscription et présentation du justificatif professionnel

En 1983, Marc Netter, commissaire d’expositions et fondateur d’une agence de communication, invite six photographes – Sabine Weiss, Jean Dieuzaide, Bernard Gille, Guy le Querrec, Emil Schulthess et Jacques Windenberger – à porter leur regard sur une ville nouvelle, Carros-le-Neuf dans les Alpes-Maritimes. L’exposition présente ce projet pionnier de la sociophotographie à travers 86 œuvres sélectionnées parmi les plus de 500 tirages, planches contact et documents entrés en 2023 dans les collections du musée des Arts décoratifs.

Une conférencière propose aux enseignants des axes de lecture et d’appropriation au cours d’une visite guidée d’1h30.

Musée des Arts Décoratifs 111 rue de Rivoli, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France https://madparis.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.madparis.fr/vteenligne/activite/57d3361c-bb5f-4ce8-a899-f5cc1a24c89e/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T15:30:00+01:00

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T15:30:00+01:00

photographie société

MAD