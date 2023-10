Plongez dans l’univers d' »ÉTIENNE + ROBIAL. GRAPHISME & COLLECTION, DE FUTUROPOLIS À CANAL+ » Musée des Arts Décoratifs Paris, 13 mai 2023, Paris.

Plongez dans l’univers d' »ÉTIENNE + ROBIAL. GRAPHISME & COLLECTION, DE FUTUROPOLIS À CANAL+ » Samedi 13 mai, 18h00 Musée des Arts Décoratifs Entrée par le jardin du Carrousel

Graphiste, éditeur, directeur artistique, dessinateur d’alphabets, collectionneur, Etienne Robial a marqué le paysage français de la communication visuelle de ces cinquante dernières années. Au sein de sa société on-off productions, il invente le concept d’habillage audiovisuel, dessine de nombreux logos, crée les maquettes de plusieurs magazines.

L’exposition restitue son univers graphique en faisant dialoguer ses projets professionnels avec des pièces de sa collection personnelle (livres, objets d’art, luminaires, ustensiles insolites…).

Musée des Arts Décoratifs 107 rue de Rivoli 75001 Paris Paris 75001 Paris Île-de-France http://madparis.fr Situé rue de Rivoli dans le Palais du Louvre, entre les jardins des Tuileries et la place du Palais Royal, le musée des Arts Décoratifs conserve aujourd'hui l'une des plus importantes collections d'arts décoratifs au monde.

Conservatoire du génie des artisans et des artistes, il présente un panorama inégalé de l’histoire du meuble, du verre, de la céramique, de l’orfèvrerie, du bijou, du design, du textile et de la mode, du graphisme et de la publicité sur une période allant du Moyen Âge à nos jours. La présentation d’objets dans des « periods rooms » témoigne avec authenticité de la vie sociale et quotidienne des siècles passés. Accès côté Jardin du Carrousel uniquement – Métro : Palais Royal, Tuileries, Pyramides Bus : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©madparis