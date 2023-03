LÉGÈRETÉS MANIFESTES. FRANÇOIS AZAMBOURG, DESIGNER Musée des Arts Décoratifs Paris Catégorie d’Évènement: Paris

LÉGÈRETÉS MANIFESTES. FRANÇOIS AZAMBOURG, DESIGNER Musée des Arts Décoratifs, 22 mars 2023, Paris. LÉGÈRETÉS MANIFESTES. FRANÇOIS AZAMBOURG, DESIGNER Mercredi 22 mars, 14h00 Musée des Arts Décoratifs Entrée libre sur réservation et présentation du justificatif professionnel Le musée des Arts décoratifs présente, du 9 mars au 2 juillet 2023, l’exposition « Légèretés manifestes » consacrée au designer François Azambourg. Près de 200 pièces – mobilier, vases, luminaires, mobiles – issues du studio du designer, des fonds du musée mais aussi du Centre Pompidou, du Cnap, de maisons d’édition et de collections privées, invitent le visiteur dans l’univers créatif insoupçonné de François Azambourg. Il investit les espaces du deuxième étage du musée côté Tuileries dans une scénographie éco-responsable, upcyclant des matériaux in situ. Musée des Arts Décoratifs 111 rue de Rivoli, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France https://madparis.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.madparis.fr/vteenligne/activite/b667c8c1-65f2-4596-a15d-9ea4b253f8b4/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T14:00:00+01:00 – 2023-03-22T15:30:00+01:00

2023-03-22T14:00:00+01:00 – 2023-03-22T15:30:00+01:00 design eco-responsable MAD

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée des Arts Décoratifs Adresse 111 rue de Rivoli, 75001 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée des Arts Décoratifs Paris

Musée des Arts Décoratifs Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LÉGÈRETÉS MANIFESTES. FRANÇOIS AZAMBOURG, DESIGNER Musée des Arts Décoratifs 2023-03-22 was last modified: by LÉGÈRETÉS MANIFESTES. FRANÇOIS AZAMBOURG, DESIGNER Musée des Arts Décoratifs Musée des Arts Décoratifs 22 mars 2023 Musée des Arts décoratifs Paris Paris

Paris Paris