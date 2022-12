Années 80. Mode, design, graphisme en France Musée des Arts Décoratifs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entrée libre, sur inscription et présentation du justificatif professionnel

Objets, mobilier, silhouettes de mode, affiches, photographies, clips, pochettes de disques et fanzines, retracent cette époque frénétique synonyme d’éclectisme Musée des Arts Décoratifs 111 rue de Rivoli, 75001 Paris Paris 1er Arrondissement Paris 75001 Paris Île-de-France

https://madparis.fr/ L’histoire de cette décennie résonne en France comme un tournant à la fois politique et artistique dans les domaines de la mode, du design et du graphisme, depuis l’élection de François Mitterrand en 1981 jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989.

Objets, mobilier, silhouettes de mode, affiches, photographies, clips, pochettes de disques et fanzines, retracent cette époque frénétique synonyme d’éclectisme, où le postmodernisme ouvre tous les possibles artistiques.

Au cours de cette visite la conférencière propose des axes de lecture et d’appropriation pour découvrir l’exposition. Spécifiquement dédiée aux équipes éducatives, cette rencontre permet aussi d’identifier les activités proposées.

2022-12-07T14:00:00+01:00

2022-12-07T15:30:00+01:00 MAD

