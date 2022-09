La place du design italien dans le marché de l’art Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Justine Despretz, co-commissaire de l’exposition Nanda Vigo, l’espace intérieur, spécialiste en design italien et fondatrice de la société Aster Design. Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Riche de dix ans d’expérience dans le marché international du design et passionnée par le travail de Nanda Vigo, Justine Despretz a proposé au madd-bordeaux de mettre en lumière le travail de l’artiste italienne. Elle est à l’origine de l’idée de cette exposition et intervient ainsi en tant que commissaire extérieure. Diplômée de l’université de Warwick en Master History and Business of the Art Market, elle a rédigé son mémoire de fin d’étude sur le marché du design italien (2014). Elle a travaillé au sein de prestigieuses galeries de design telles que Giustini Stagetti, Smogallery et Gate 5. Fondatrice de la société Aster Design, elle est aujourd’hui au service de collectionneurs et d’architectes d’intérieurs pour du sourcing de mobilier de collection. Elle intervient parallèlement en tant que consultante spécialisée en design italien au sein de la maison de vente aux enchères Artcurial. Conférence à 19h au Musée des Arts décoratifs et du design de Bordeaux

