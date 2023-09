Visite guidée du Domaine de Maison Rouge Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien (MADOI) Saint-Louis, 16 septembre 2023, Saint-Louis.

Visite guidée du Domaine de Maison Rouge 16 et 17 septembre Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien (MADOI) Sur réservation

Découverte l’histoire fascinante d’un dernier domaine caféier et ses vestiges. Le médiateur vous transportera dans le temps en vous racontant l’évolution de ce domaine à travers la culture du café et de ses propriétaires.

Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien (MADOI) 17A, chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis Saint-Louis La Réunion La Réunion 02 62 91 24 30 http://museesreunion.re [{« type »: « phone », « value »: « 0262912430 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.madoi@museesreunion.re »}] Situé à Saint-Louis, délimité par les ravines du Gol et du Mouchoir-Gris, le MADOI ou Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien est un musée labellisé « Musée de France ». Situé sur le domaine de Maison Rouge à Saint-Louis, il expose par alternance et par thématique sa très riche collection constituée de meubles, textiles, porcelaines de Chine, objets d’art… à travers une programmation d’exposition temporaire. accès : sortie usine du Gol à Saint-Louis. Suivre direction Maison-Rouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T08:45:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:45:00+02:00