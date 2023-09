Cet évènement est passé Atelier de restauration ébénisterie – découverte de fabrication du cannage traditionnel Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien (MADOI) Saint-Louis Catégories d’Évènement: La Réunion

Saint-Louis Atelier de restauration ébénisterie – découverte de fabrication du cannage traditionnel Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien (MADOI) Saint-Louis, 16 septembre 2023, Saint-Louis. Atelier de restauration ébénisterie – découverte de fabrication du cannage traditionnel 16 et 17 septembre Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien (MADOI) Entrée libre Durant la première partie de la journée, les participants seront guidés à travers les étapes de restauration d’un fauteuil du 19e siècle, en apprenant les méthodes pour réparer, consolider et embellir le bois ancien. L’après-midi, l’atelier découverte de savoir-faire se concentrera sur le cannage, offrant aux participants l’occasion d’apprendre l’art du tissage traditionnel utilisé pour l’assise des siège et fauteuil. Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien (MADOI) 17A, chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis Saint-Louis La Réunion La Réunion 02 62 91 24 30 http://museesreunion.re Situé à Saint-Louis, délimité par les ravines du Gol et du Mouchoir-Gris, le MADOI ou Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien est un musée labellisé « Musée de France ». Situé sur le domaine de Maison Rouge à Saint-Louis, il expose par alternance et par thématique sa très riche collection constituée de meubles, textiles, porcelaines de Chine, objets d’art… à travers une programmation d’exposition temporaire. accès : sortie usine du Gol à Saint-Louis. Suivre direction Maison-Rouge Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

