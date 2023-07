Entrée libre pour les Journées du Patrimoine Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy Catégories d’Évènement: Allier

– DOGON.

Objets d’art de la mythique falaise de Bandiagara au Mali.

Masques porteurs du sacré, belles serrures, statuettes d’ancêtres à la patine de pluie, un magnifique ensemble d’œuvres issues de la civilisation dogon. Collection Michel et Sophie Bohbot. – Le musée a 100 ans.

Retour sur l’origine des collections et la création du musée à Vichy, dans le contexte historique des années 1920. – Touaregs. Objets nomades.

Un art épuré, adapté au voyage et au climat extrême du Sahara central. – La Fabrique des Curieux.

Une salle avec une scénographie ludique pour les jeunes visiteurs, pour comprendre les missions du musée et se poser des questions sur les objets.

Musée des Arts d'Afrique et d'Asie 16, avenue Thermale, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Les collections du Musée illustrent la diversité des expressions artistiques traditionnelles asiatiques et africaines: arts premiers, archéologie, arts décoratifs, ethnographie, musique, photographie.

