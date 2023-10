Cet évènement est passé Visite familiale « Le Bestiaire Fantastique » Musée des arts asiatiques Toulon Catégories d’Évènement: Toulon

Var Visite familiale « Le Bestiaire Fantastique » Musée des arts asiatiques Toulon, 13 mai 2023, Toulon. Visite familiale « Le Bestiaire Fantastique » Samedi 13 mai, 18h30 Musée des arts asiatiques Venez découvrir le bestiaire fantastique de l’Asie à travers les collections du Musée. Musée des arts asiatiques 169, Littoral Frédéric Mistral, Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d’azur Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 83 10 http://www.toulon.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 13 mai, 18h30
2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00
Musée des arts asiatiques
169, Littoral Frédéric Mistral, Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur
Toulon 83000

