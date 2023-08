Visite en famille « Monstres et Cie » Musée des arts asiatiques Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Visite en famille « Monstres et Cie »

Dimanche 17 septembre, 11h00
Musée des arts asiatiques

Animaux mythologiques, divinité à tête d'éléphant, dotée de 8 bras ou d'un troisième œil peuvent se définir comme des êtres monstrueux par leur étrangeté, leur gigantisme, leur singularité. Mais l'habit ne fait pas (toujours) le moine, le monstre n'est pas qu'une figure effrayante, malfaisante semant la terreur et le chaos. Petit tour de figures « hors normes » dans les cultures asiatiques

