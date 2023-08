Atelier « Tattoo-lino » Musée des arts asiatiques Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice Atelier « Tattoo-lino » Musée des arts asiatiques Nice, 16 septembre 2023, Nice. Atelier « Tattoo-lino » Samedi 16 septembre, 11h00 Musée des arts asiatiques Réservation sur le site du musée des arts asiatiques L’exposition Tatouages du monde flottant explore les liens entre l’estampe et le tatouage au Japon. Lors de cet atelier qui mêle les deux arts, les participants s’initieront à la technique de la linogravure pour réaliser des motifs traditionnels de tatouages à imprimer sur la peau ! Musée des arts asiatiques 405 promenade des Anglais, Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

