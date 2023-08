Performance de body painting Musée des arts asiatiques Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice Performance de body painting Musée des arts asiatiques Nice, 16 septembre 2023, Nice. Performance de body painting Samedi 16 septembre, 10h00 Musée des arts asiatiques Accès libre dans la réserve des places disponibles L’artiste François Rose réalisera une création temporaire inspirée du tatouage traditionnel japonais. Les motifs emblématiques, tels que les dragons, les fleurs de cerisier et les carpes koï, prendront vie sur la peau du modèle, offrant ainsi aux visiteurs une compréhension et une visualisation de cet art japonais ancestral. Musée des arts asiatiques 405 promenade des Anglais, Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00 Ministère de la Culture Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Musée des arts asiatiques Adresse 405 promenade des Anglais, Nice Ville Nice Departement Alpes-Maritimes Age max 99 Lieu Ville Musée des arts asiatiques Nice latitude longitude 43.667995;7.21601

Musée des arts asiatiques Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/