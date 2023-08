« Dehors-dedans » présentation de la maquette de la villa Cook de Le Corbusier Musée des Années 30 Boulogne-Billancourt, 15 octobre 2023, Boulogne-Billancourt.

« Dehors-dedans » présentation de la maquette de la villa Cook de Le Corbusier Dimanche 15 octobre, 14h30 Musée des Années 30 Entrée libre

Réalisée avec des éléments mobiles, la manipulation de la maquette, vous invite au travers d’une promenade architecturale à vous approprier » Les cinq points pour une architecture nouvelle » et de découvrir son aménagement intérieur. À la fois objet de collection et de médiation, elle est un excellent outil pédagogique pour comprendre la pensée architecturale de Le Corbusier.

Musée des Années 30 Espace Landowski – 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 http://wwwboulognebillancourt.com Sur 4 niveaux, les artistes voyageurs, le renouveau de l’Art sacré, l’Art déco, l’Art animalier,l’Art du portrait ainsi que du mobilier, des maquettes d’architecture et des objets offrent un regard riche et complet sur la création artistique de cette époque. M. ligne 9 (Marcel-Sembat) Bus 126 et 175 ( Hôtel de ville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T15:30:00+02:00

©Ville de Boulogne-Billancourt