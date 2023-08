Atelier d’architecture pour les enfants Musée des Années 30 Boulogne-Billancourt, 14 octobre 2023, Boulogne-Billancourt.

Atelier d’architecture pour les enfants 14 et 15 octobre Musée des Années 30 Entrée libre sur réservation

L’idée de cet atelier est que les enfants puissent faire de l’architecture avec des matériaux simples et accessibles comme le carton, des bâtonnets en bois…Tout en les sensibilisant aux notions fondamentales de la conception architecturale (les formes, les volumes, les espaces, l’échelle, la lumière…)

Musée des Années 30 Espace Landowski – 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 http://wwwboulognebillancourt.com [{« type »: « email », « value »: « resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr »}] Sur 4 niveaux, les artistes voyageurs, le renouveau de l’Art sacré, l’Art déco, l’Art animalier,l’Art du portrait ainsi que du mobilier, des maquettes d’architecture et des objets offrent un regard riche et complet sur la création artistique de cette époque. M. ligne 9 (Marcel-Sembat) Bus 126 et 175 ( Hôtel de ville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

©Ville de Boulogne-Billancourt