« La classe, l’œuvre ! » Musée des Années 30, 13 mai 2023, Boulogne-Billancourt. « La classe, l’œuvre ! » Samedi 13 mai, 18h15 Musée des Années 30 « Rêve ta vie en couleurs, c’est le secret du bonheur » dit Peter Pan

« Comme tous les enfants, on adore mélanger les couleurs en peinture et cette fois se sera en dansant ! » lui répondent les élèves de Petite Section de l’école maternelle Galliéni/Sèvres. Inspirés par le mélange des couleurs et leurs nuances, les élèves ont créé une chorégraphie qui visualise leur fusion. Musée des Années 30 28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 http://www.boulognebillancourt.com Ce musée dédié à la création artistique de l’entre-deux-guerres, présente des collections uniques qui illustrent à merveille la richesse de cette période à travers de nombreuses sculptures, peintures, arts graphiques, maquettes d’architecture et mobiliers. Sur quatre niveaux, l’Art colonial, le renouveau de l’Art sacré, l’Art déco, l’Art animalier, l’École de Paris ou encore le portrait mondain témoignent de la diversité artistique de cette période. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

