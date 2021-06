Pašventupys Angelų muziejus Anykščių rajono savivaldybė, Pašventupys musée des anges la nuit Angelų muziejus Pašventupys Catégories d’évènement: Anykščių rajono savivaldybė

Pašventupys

musée des anges la nuit, 3 juillet 2021

Angelų muziejus, le samedi 3 juillet à 18:00

Le petit musée des anges à Anykščiai, le Centre d’art sacré, étonne souvent les visiteurs avec sa vaste richesse culturelle, qui est nichée dans les espaces lumineux de la galerie. Deux collections précieuses y sont exposées – la collection d’art sacré recueillie par Monseigneur Albert Talačka, prêtre de l’église d’Anykščiai, et la collection d’anges du célèbre collectionneur de la diaspora Beatričė Kleizaitė-Vasaris, qui attire non seulement les amateurs d’art, mais aussi de petits visiteurs.

Entrée libre, aucune inscription requise

Le Musée des Anges impressionne par sa vaste richesse culturelle, niché dans les espaces lumineux de la galerie, qui attirent les amateurs d'art et les jeunes visiteurs
Angelų muziejus Anykščiai, Vilniaus g. 11, LT 29145 Pašventupys

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00

