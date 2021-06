Lapeyrouse-Mornay Musée des vieux métiers Drôme, Lapeyrouse-Mornay Musée des anciens métiers, visite libre Musée des vieux métiers Lapeyrouse-Mornay Catégories d’évènement: Drôme

Lapeyrouse-Mornay

Musée des anciens métiers, visite libre Musée des vieux métiers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lapeyrouse-Mornay. Musée des anciens métiers, visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des vieux métiers

renseignement au 06 86 55 37 25

Participation libre

Visite musée des anciens métiers, 10 anciens métiers et plus de 2000 outils et objets, anciens outils agricoles dans le parc . Musée des vieux métiers 868, route de Pact, 26210 Lapeyrouse-Mornay, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Lapeyrouse-Mornay Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Lapeyrouse-Mornay Autres Lieu Musée des vieux métiers Adresse 868, route de Pact, 26210 Lapeyrouse-Mornay, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Lapeyrouse-Mornay lieuville Musée des vieux métiers Lapeyrouse-Mornay