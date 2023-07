Journées européennes du patrimoine Musée des amis du vieux Lormont Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Journées européennes du patrimoine Musée des amis du vieux Lormont Lormont, 16 septembre 2023, Lormont. Journées européennes du patrimoine 16 et 17 septembre Musée des amis du vieux Lormont Gratuit Le Musée des Amis du vieux Lormont propose une visite commentée du vieux bourg le samedi à 10h, départ place Aristide Briand.

Le musée sera ouvert le samedi et le dimanche de 15h à 18h.

L’Église Saint-Martin ouverte le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Des visites du lavoir Blanchereau seront possibles sur inscription auprès des AVL. www.facebook.com/musee.avl Musée des amis du vieux Lormont 1 rue de la République, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 06 35 60 http://www.avl-musee.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 06 35 60 »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/musee.avl »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Patrimoine Visite Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Musée des amis du vieux Lormont Adresse 1 rue de la République, 33310 Lormont Ville Lormont Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Musée des amis du vieux Lormont Lormont

