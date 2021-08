Donzère Musée des amis du vieux Donzère Donzère, Drôme Musée des amis du vieux Donzère Musée des amis du vieux Donzère Donzère Catégories d’évènement: Donzère

Drôme

Musée des amis du vieux Donzère Musée des amis du vieux Donzère, 18 septembre 2021, Donzère. Musée des amis du vieux Donzère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des amis du vieux Donzère

À travers neuf salles, installées dans une maison à la belle façade Renaissance, le musée archéologique et historique des Amis du vieux Donzère présente la cité donzéroise depuis la Préhistoire. L’histoire de Donzère, de ses origines à nos jours. Musée des amis du vieux Donzère 30 grande rue 26290 Donzère Donzère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Donzère, Drôme Autres Lieu Musée des amis du vieux Donzère Adresse 30 grande rue 26290 Donzère Ville Donzère lieuville Musée des amis du vieux Donzère Donzère