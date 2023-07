Visite-flash de l’exposition temporaire : « Le mystère Vicus : les esprits de la terre » Musée des Amériques – Auch Auch, 16 septembre 2023, Auch.

Visite-flash de l’exposition temporaire : « Le mystère Vicus : les esprits de la terre » 16 et 17 septembre Musée des Amériques – Auch Gratuit. Entrée libre.

En une vingtaine de minutes, découvrez une partie de cette exposition.

L'histoire du musée de la ville d'Auch est marquée par deux dates fondatrices.

La première est celle de sa création par un arrêté du Directoire du Gers le 16 décembre 1793, en faisant l’un des tout premiers musées nés de la Révolution française. La seconde est liée à l’entrée des premiers objets précolombiens au musée, ramenés par un Auscitain voyageur et esthète, un certain Guillaume Pujos (1852-1921), parti en Amérique latine à l’âge de 27 ans.

Passionné d’art et d’archéologie, il a collecté au gré de ses déplacements une centaine d’objets qu’il a rapportée en 1896 puis en 1906.

Rapidement intégré à la vie culturelle de sa ville natale, il est nommé le 7 novembre 1911 conservateur du musée et profite de son poste pour exposer les plus belles pièces de sa collection.

Dix ans plus tard, il prend des dispositions testamentaires pour les léguer au musée ainsi qu’un magnifique portrait de lui par Maxime Dastugue.

De cette façon commence, il y a plus de 100 ans, la vocation américaniste du musée d’Auch. Depuis, le fonds historique constitué par Guillaume Pujos n’a cessé de croître pour former aujourd’hui la plus grande collection publique d’art précolombien en France après celle du musée du Quai Branly – Jacques-Chirac à Paris. Accessibilité totale du musée aux personnes à mobilité réduite. Parking du quai Lissagaray à proximité (300 mètres).

