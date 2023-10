Cet évènement est passé Ponctuations musicales avec la harpiste Rebecca Féron Musée des Amériques-Auch Auch Catégories d’Évènement: Auch

Gers Ponctuations musicales avec la harpiste Rebecca Féron Musée des Amériques-Auch Auch, 13 mai 2023, Auch. Ponctuations musicales avec la harpiste Rebecca Féron Samedi 13 mai, 19h30, 21h30, 22h30 Musée des Amériques-Auch Entrée libre Rébecca Feron est une musicienne éclectique, harpiste et chef d’orchestre, travaillant dans la création, l’improvisation, la composition et l’arrangement. Elle vous proposera des ponctuations musicales d’une vingtaine de minutes avec sa harpe electro-acoustique. Musée des Amériques-Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://ameriques-auch.fr Le musée des Amériques — Auch présente la seconde collection d’art pré-colombien de France après le Musée du Quai Branly.

Ses autres collections remarquables vous feront parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la sculpture et les arts de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Auch, Gers

Lieu Musée des Amériques-Auch
Adresse 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch
Ville Auch

