Atelier collaboratif avec la plasticienne Christine Fort Musée des Amériques-Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Atelier collaboratif avec la plasticienne Christine Fort Musée des Amériques-Auch, 13 mai 2023, Auch. Atelier collaboratif avec la plasticienne Christine Fort Samedi 13 mai, 19h00 Musée des Amériques-Auch Petits et grands, participez à la réalisation d’une œuvre collaborative autour des motifs des châles gascons entre 19h et 23h. La fresque élaborée lors de cette soirée sera exposée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2023. Musée des Amériques-Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://ameriques-auch.fr Le musée des Amériques — Auch présente la seconde collection d’art pré-colombien de France après le Musée du Quai Branly. Ses autres collections remarquables vous feront parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la sculpture et les arts de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Agence ZOO / Arthur Bonifay

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Musée des Amériques-Auch Adresse 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Ville Auch Departement Gers Age max 99 Lieu Ville Musée des Amériques-Auch Auch

Musée des Amériques-Auch Auch Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auch/

Atelier collaboratif avec la plasticienne Christine Fort Musée des Amériques-Auch 2023-05-13 was last modified: by Atelier collaboratif avec la plasticienne Christine Fort Musée des Amériques-Auch Musée des Amériques-Auch 13 mai 2023 Auch Musée des Amériques - Auch Auch

Auch Gers