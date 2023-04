Contes mythologiques autour des collections du musée Musée des Amériques-Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Contes mythologiques autour des collections du musée Musée des Amériques-Auch, 13 mai 2023, Auch. Contes mythologiques autour des collections du musée Samedi 13 mai, 19h00, 21h00, 22h00 Musée des Amériques-Auch Jean-Yves Pages, conteur, vous proposera trois interventions contées d’une trentaine de minutes autour de figures mythiques exposées au musée : Bacchus, Jupiter et Ulysse… Musée des Amériques-Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://ameriques-auch.fr Le musée des Amériques — Auch présente la seconde collection d’art pré-colombien de France après le Musée du Quai Branly. Ses autres collections remarquables vous feront parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la sculpture et les arts de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 ©Jean Yves Pages

