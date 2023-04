Rencontre avec l’artiste plasticien Simon Augade et son œuvre « Colonies » Musée des Amériques-Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

Rencontre avec l’artiste plasticien Simon Augade et son œuvre « Colonies » Musée des Amériques-Auch, 13 mai 2023, Auch. Rencontre avec l’artiste plasticien Simon Augade et son œuvre « Colonies » Samedi 13 mai, 18h00, 20h00 Musée des Amériques-Auch Entrée libre Dans le cadre de sa prochaine saison culturelle, le musée des Amériques-Auch a invité l’artiste plasticien Simon Augade. Carte blanche lui est donnée pour investir le jardin du musée et construire in situ son œuvre du 17 avril au 14 juillet 2023. L’artiste sera présent pour vous présenter son projet et répondra à vos questions. Musée des Amériques-Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://ameriques-auch.fr Le musée des Amériques — Auch présente la seconde collection d’art pré-colombien de France après le Musée du Quai Branly. Ses autres collections remarquables vous feront parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la sculpture et les arts de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

