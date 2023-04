La classe, l’œuvre Musée des Amériques-Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

La classe, l’œuvre Musée des Amériques-Auch, 13 mai 2023, Auch. La classe, l’œuvre Samedi 13 mai, 17h00 Musée des Amériques-Auch Adossé à La Nuit européenne des musées, le dispositif « La classe, l’œuvre ! » invite les élèves des classes de primaire, collège et lycée à étudier tout au long de l’année scolaire une œuvre ou un objet conservé par un musée de proximité et à concevoir une médiation, qui pourra être présentée idéalement lors de la Nuit européenne des musées.

Cette année, les élèves de seconde TRANE-EMNB du lycée du Garros exposeront des créations plastiques autour du concept de dualité cher aux civilisations précolombiennes.

Les secondes européennes espagnol du Lycée Pardailhan vous proposeront des mises en scène diverses portant sur les collections précolombiennes du musée (théâtre, dessin, chasse au trésor, etc). Musée des Amériques-Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://ameriques-auch.fr Le musée des Amériques — Auch présente la seconde collection d’art pré-colombien de France après le Musée du Quai Branly. Ses autres collections remarquables vous feront parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la sculpture et les arts de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00 ©Canopé

