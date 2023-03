Résidence d’Artiste : Simon Augade Musée des Amériques-Auch, 13 mai 2023, Auch.

Résidence d’Artiste : Simon Augade Samedi 13 mai, 10h00, 14h00 Musée des Amériques-Auch Entrée libre et gratuite

Dans le cadre de sa prochaine saison culturelle, le musée des Amériques -Auch a invité l’artiste plasticien Simon Augade. Carte blanche lui est donnée pour investir le jardin du musée et construire in situ son œuvre du 17 avril au 14 juillet 2023.

L’œuvre monumentale qu’il édifiera sera inspirée par les lieux, les thématiques présentées et notamment par le riche univers cosmologique évoqué par les collections précolombiennes. Il sera question de dualité, d’univers invisibles, de mondes disparus et d’esprits de la nature.

Il faut imaginer une forme architecturée comme suspendue entre deux états. Emergeant ou s’affaissant, ces éléments pourraient être assimilés aux colonnades d’une cour, telle celle d’un cloître ou d’un ancien temple … une construction d’un temps passé, un vestige aux lignes fortes, raides où la droiture, la verticalité et l’horizontalité sont rejouées dans des obliques dynamiques créés par le caractère brisé de cette grandeur en ruine.

Cette apparition aux formes autoritaires et anguleuses se voit colonisée par des entités presque organiques, courbes, plus brutes voir sauvage, soutenant parfois la structure en déclin. Ces masses s’agglutinent comme des essaims, et épousent l’hôte sur lequel elles se greffent. A la manière d’un tuteur qui guide, maintient mais peut aussi contraindre, la question d’une forme d’interdépendance se pose.

Entre envahissement et cohabitation, parasite et symbiose, porteur et porté on ne sait pas bien qui prend le pas sur l’autre car les deux présences fusionnent tout en jouant d’oppositions.

L’œuvre monumentale qui sera réalisée est appelée à rester plusieurs années sur place.

Dans le jardin du musée à partir du 17 avril 2023.

Musée des Amériques-Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://ameriques-auch.fr Le musée des Amériques — Auch présente la seconde collection d’art pré-colombien de France après le Musée du Quai Branly. Ses autres collections remarquables vous feront parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la sculpture et les arts de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m)

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

