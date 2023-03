Le mystère Vicus : Les esprits de la terre Musée des Amériques-Auch Auch Catégories d’Évènement: Auch

Gers

Le mystère Vicus : Les esprits de la terre Musée des Amériques-Auch, 13 mai 2023, Auch. Le mystère Vicus : Les esprits de la terre Samedi 13 mai, 10h00, 14h00 Musée des Amériques-Auch Entrée libre et gratuite Le musée présente cette année une exposition consacrée à une civilisation méconnue du Pérou; la culture Vicus. Celle-ci s’est développée dans le nord du pays entre le IIIe siècle av. J.-C. et le Ve siècle apr. J.-C. soit près de 1500 ans avant les Incas. lle est notamment connue pour son orfèvrerie précoce mais aussi pour une tradition céramique particulière. En effet, les très nombreuses tombes qui ont été découvertes ont livré de grandes quantités de poteries au style particulier. Les vases funéraires représentent des personnages, des animaux ou des êtres hybrides illustrant des grands mythes cosmologiques. Même s’il est difficile de les interpréter aujourd’hui, ils témoignent de la complexité des traditions cultuelles du Pérou ancien. Ces vaisselles rituelles pouvaient contenir des boissons fermentées comme la chicha réalisée à base d’amidon de maïs ou de manioc. Le liquide était censé capter la puissance des symboles et des personnages représentés sur les céramiques pour être ensuite versé en offrande à la terre (libation) ou consommé lors des cérémonies. Aujourd’hui, ces objets apparaissent aussi comme de véritables œuvres d’art réalistes ou abstraites, mais toujours chargées d’une part d’invisible qui ajoute à leur magie. Développée dans quatre salles du musée, l’exposition rassemblera plus de quatre-vingt céramiques dont une soixantaine appartenant à une collection privée ainsi que quelques pièces d’orfèvrerie de nos collections. Musée des Amériques-Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://ameriques-auch.fr Le musée des Amériques — Auch présente la seconde collection d’art pré-colombien de France après le Musée du Quai Branly. Ses autres collections remarquables vous feront parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la sculpture et les arts de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 ©Musée des Amériques-Auch

Détails Catégories d’Évènement: Auch, Gers Autres Lieu Musée des Amériques-Auch Adresse 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Ville Auch Departement Gers Age max 99 Lieu Ville Musée des Amériques-Auch Auch

Évènements liés

Musée des Amériques-Auch Auch Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auch/

Le mystère Vicus : Les esprits de la terre Musée des Amériques-Auch 2023-05-13 was last modified: by Le mystère Vicus : Les esprits de la terre Musée des Amériques-Auch Musée des Amériques-Auch 13 mai 2023 Auch Musée des Amériques - Auch Auch

Auch Gers