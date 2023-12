Exposition photo : l’esprit du sport Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence, 1 décembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Musée des Alpilles présente une exposition de photographies sportives en lien avec les Jeux Olympiques, du 1er décembre au 15 mars 2024..

2023-12-01 13:00:00 fin : 2024-03-15 17:30:00. EUR.

Musée des Alpilles Place Favier

Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Musée des Alpilles is presenting an exhibition of sports photographs linked to the Olympic Games, from 1 December to 15 March 2024.

El Museo de los Alpilles presenta una exposición de fotografías deportivas relacionadas con los Juegos Olímpicos, del 1 de diciembre al 15 de marzo de 2024.

Das Musée des Alpilles präsentiert vom 1. Dezember bis zum 15. März 2024 eine Ausstellung von Sportfotografien im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen.

Mise à jour le 2023-11-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles