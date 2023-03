Exposition Liliana Porter Musée des Abattoirs Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Exposition Liliana Porter Musée des Abattoirs, 7 avril 2023, Toulouse. Exposition Liliana Porter 7 avril – 27 août Musée des Abattoirs Entrée libre Découvrez la nouvelle exposition phare du Musée des Abattoirs autour de l’oeuvre de Liliana Porter, une des artistes argentines les plus importantes de notre époque. L’exposition est entièrement accessible en Langue des signes française grâce à des vidéos disponibles sur place. Musée des Abattoirs 76 allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

