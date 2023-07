Visite guidée – Histoire de pilotes Musée des 24 Heures du Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Visite guidée – Histoire de pilotes Musée des 24 Heures du Mans Le Mans, 16 septembre 2023, Le Mans. Visite guidée – Histoire de pilotes 16 et 17 septembre Musée des 24 Heures du Mans Venez découvrir les histoires de courses des pilotes les plus emblématiques des 24 Heures du Mans à travers des visites flash de 20 minutes. Musée des 24 Heures du Mans 9 place Luigi Chinetti, 72100 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire 0243727224 https://www.lemans-musee24h.com/ https://www.facebook.com/museedes24heuresdumans;https://www.instagram.com/musee24h/ À travers 140 véhicules, l’Automobile Club de l’Ouest vous raconte l’épopée de l’automobile dans la Sarthe et le succès de son épreuve internationale. Parkings / Arrêt de tramway « Guetteloup – Pôle Santé Sud » / Accès PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

